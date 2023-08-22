بعد ظهور تنسيق المرحلة الثانية.. شروط الالتحاق بالمدن الجامعية في القاهرة

يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات في معرفة شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية بالقاهرة للطلاب المغتربين، وفقا لمواقع المدينة الجامعية، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أمس.

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية بالقاهرة

- أن يكون الطالب ليس من أهالي القاهرة الكبرى.

- أن يكون طالب بكلية انتظام وليس انتساب.

- ألا يكون حكم على الطالب بأي عقوبة تأديبية.

- أن تثبت لياقته الصحية.

- ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة للمدينة.

- ألا يكون من الطلاب المتزوجين ويستثنى من ذلك الوافدون.

الأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة

- بيان حالة دراسية معتمد من الكلية الملتحق بها الطالب.

- تقديم شهادة من مكتب الضمان الاجتماعي بمحل سكن الطالب.

- ضمان سداد رسوم الإقامة، وأن يكون معتمدا من الجهة التي يعمل بها الضامن.

- تقديم 3 صور شخصية للطالب.

- تقديم طلبات الإقامة بالمدن الجامعية وذلك بعد إعلان إدارة المدينة الجامعية عن موعد بدء التقديم.