«الأوقاف»: 33 مسجدا تعمل بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

أعلنت وزارة الأوقاف تسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قائمة بالمساجد التي تم تزويدها بالطاقة الشمسية وعددها 33 مسجدًا كمرحلة أولى في محافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والمحافظة، إذ استقبل وزير الأوقاف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

قائمة المساجد التي تم تزويدها بالطاقة الشمسية

وجاءت أسماء المساجد وفقا للقائمة التي تسلمها وزير الأوقاف، كالتالي:

1. المجمع الكبير - بالخارجة

2. الاستقامة - بالخارجة

3. ناصر - بالخارجة

4. بيوت الطلبة - بالخارجة

5. البستان - بالخارجة

6. التعمير - بالخارجة

7. المعلمين - بالخارجة

8. المجاهدين - بالخارجة

9. المهندسين - بالخارجة

10. الحي الجديد - بالخارجة

11. عبد المنعم رياض - بالخارجة

12. شركة 55 - بالخارجة

13. القشلاق - بالخارجة

14. الرحمن الرحيم - بالخارجة

15. التواب الرحيم - بالداخلة

16. التقوى - بالداخلة

17. الزهور - بالداخلة

18. الزراعيين - بالداخلة

19. عباد الرحمن - بالداخلة

20. موط القبلي - بالداخلة

21. الحرية - بالداخلة

22. بلاط الكبير - ببلاط

23. بلاط الشرقي - ببلاط

24. تنيدة الكبير - ببلاط

25. النخيل - ببلاط

26. باريس الغربي - بباريس

27. النور - بباريس

28. بغداد - بباريس

29. الحصري - بالفرافرة

30. آل عمران - بالفرافرة

31. ناصر - بالفرافرة

32. الشوادي - بالفرافرة

33. الأمل - بالفرافرة

وأوضحت الوزارة أنّه جار الإعداد للمرحلة الثانية بـ50 مسجدًا بالمشاركة بين وزارة الأوقاف والمحافظة أيضًا، ومن جهة أخرى خصصت المحافظة قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر في أفضل موقع بمدينة الخارجة لإقامة مجمع إسلامي كبير بها في ضوء خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

تخصيص 2000 متر سجاد لمحافظة الوادي الجديد

من جانبه، أكد محمد مختار جمعة أنه جرى تخصيص 2000 متر سجاد لمحافظة الوادي الجديد بمناسبة العيد القومي للمحافظة واحتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.

وخلال اللقاء، وجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدعوة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لافتتاح عدد من المساجد في العيد القومي للمحافظة أكتوبر المقبل، تزامنا مع احتفالات المحافظة والدولة المصرية بانتصارات أكتوبر.