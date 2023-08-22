الغرف التجارية: تعاون جديد وشراكات استثمارية مع الصين بمختلف المجالات

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة إن زيارة الوفد الصيني لغرفة القاهرة اليوم الثلاثاء، تعتبر بادرة خير لفتح تعاون جديد على الصعيد الاستثماري والصناعي المشترك بين مصر والصين مستقبلا.

مباحث صينية جديدة

وأشار «قناوي»، في تصريحات عقب انتهاء لقاء الوفد الصيني بغرفة القاهرة، إلى أن وجود الجانب المصري على خريطة المباحثات الصينية لزيادة التعاون الاقتصادي تعتبر بادرة خير ومؤشر بأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا جديدا سواء صناعي أو استثماري وتجاري بين مصر والصين.

إقامة شراكات استثمارية

واستبشر عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية خير بهذه المباحثات التي قد ينتج عنها إقامة شراكات استثمارية وصناعية مشتركة بالسوق المصري، في ظل تشجيع مصر للاستثمار في كل المشروعات وفي المحافظات المصرية المختلفة.

وكانت غرفة القاهرة التجارية استقبلت اليوم الثلاثاء وفدًا رسميًا من مقاطعة «هانج شو»، الصينية مكونًا من مستثمرين ورجال صناعة لبحث سبل تعاون مصري صيني مشترك، في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.