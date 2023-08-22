طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على سيناء وجنوب البلاد واضطراب الملاحة البحرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود في النهار طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

ويسود في المساء طقس معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي الصباح تظهر السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

شبورة وأمطار على عدة مناطق

أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طقس الـ72 ساعة المقبلة وبالتحديد غدا الأربعاء، يشهد انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

ومن المتوقع أيضًا، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد، لا سيما في حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

رياح على شمال البلاد واضطراب الملاحة

ويشهد خليج السويس حالة من اضطراب الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الخميس والجمعة، فإنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، ويصاحبها استمرار اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

درجات الحرارة الأربعاء 23 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 21 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 25 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.