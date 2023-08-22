بعد التراجعات المتتالية.. كم خسر جرام الذهب منذ بداية أغسطس؟

تشهد أسعار الذهب تراجعا خلال الفترة الحالية، لتسجل مزيدا من الخسائر، منذ بداية شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد موجة ارتفاعات في يونيو الماضي، إذ بلغت خسائر الجرام نحو 29 جنيها بالنسبة لعيار 24، فيما بلغت خسائر عيار 21 نحو 30 جنيها للجرام.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خسائر الذهب منذ بداية شهر أغسطس 2023، وفقًا لبيانات شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، وبورصة الذهب.

جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء، 2270 جنيها، مقارنة بـ2300 جنيه في نهاية شهر يوليو الماضي، لتقدر الخسائر بنحو 30 جنيها للجرام منذ بداية أغسطس.

جرام الذهب عيار 24

ويتداول سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الأحد، عند 2600 جنيها، مقارنة مع 2629 جنيها، في نهاية شهر يوليو الماضي، بخسائر تقدر بنحو 29 جنيها للجرام خلال أغسطس الجاري.

خسائر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء، 1950 جنيها، مقارنة مع 1971 جنيها، في نهاية شهر يوليو الماضي، لتكون الخسائر 21 جنيها للجرام خلال أغسطس الجاري.

خسائر الجنيه الذهب

ويتداول سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 18160 جنيها، مقارنة بـ18400 جنيه في نهاية شهر يوليو الماضي، لتقدر الخسائر بنحو 240 جنيها لكل جنيه ذهب خلال شهر أغسطس.