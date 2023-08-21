10 أفلام تحقق 2.6 مليون جنيه في السينمات خلال 24 ساعة

نجحت الأفلام المصرية المعروضة بدور السينما حاليا في تحقيق إيرادات بلغت 2.6 مليون جنيه، وذلك عن إجمالي 10 أفلام أمس السبت، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحافظ فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني على صدارة شباك التذاكر محققا مليون جنيه، بينما حقق فيلم «وش في وش» الذي يجمع في بطولته أمينة خليل ومحمد ممدوح 707 آلاف جنيه، أما في المركز الثالث جاء فيلم «بيت الروبي» بـ 252 ألف جنيه.

محمد رمضان يتفوق على محمد هنيدي

وتفوق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان على فيلم «مرعي البريمو»؛ إذ حقق الأول 231 ألف جنيه، بينما حقق الفيلم الثاني 210 آلاف جنيه، وفي المركز السادس جاء فيلم «مستر إكس» بـ 84 ألف جنيه.

وحقق فيلم «5 جولات» الذي جاء في المركز السابع 57 ألف جنيه، وجاء فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة في المركز الثامن بـ 26 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم «البطة الصفرا» إلى المركز التاسع بـ 25 ألف جنيه، وتذيل فيلم «تاج» قائمة الإيرادات بـ 12 ألف جنيه.