1.6 مليون جنيه إيرادات 8 أفلام في دور السينما خلال يوم واحد

وصلت إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الثلاثاء، إلى نحو مليون و602 ألف و685 جنيهًا، إذ تضم القائمة ثمانية أفلام وهى حسب الترتيب في قائمة الإيرادات اليومية «مرعي البريمو، بيت الروبي، ع الزيرو، البطة الصفرا، مستر إكس، البعبع، تاج، مطرح مطروح»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات مرعي البريمو

حقق فيلم مرعي البريمو، إيرادات أمس بنحو 463 ألفًا و396 جنيه، وجاء إجمالي إيراداته في ثاني أسبوع عرض بأكثر من 12 مليون جنيه، بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبي، محمود محمود، كريم سامي مغاوري، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

إيرادات بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات أمس بنحو 378 ألف جنيه، وجاء إجمالي إيراداته على مدار 8 أسابيع عرض بأكثر من 122 مليون جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم ع الزيرو

حقق فيلم ع الزيرو، في السينما أمس نحو 363 ألف جنيه، وجاء إجمالي إيراداته في أسبوعين عرض بأكثر من 9 ملايين جنيه، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل.

إيرادات فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس، أمس نحو 144 ألف جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته 30 مليون جنيه على مدار 7 أسابيع عرض بالسينما، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم البطة الصفرا

حقق فيلم البطة الصفرا، إيرادات أمس قدرت بنحو 114 ألف جنيه، وتجاوزت إيراداته في أول أسبوع عرض أكثر من مليون جنيه، بطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، تأليف محمود عزت، إخراج عصام نصار.

إيرادات فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع، أمس 86 ألف جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 42 مليون جنيه على مدار 7 أسابيع عرض بالسينما، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم تاج

حقق فيلم تاج، إيرادات أمس نحو 52 ألف جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 45 مليون جنيه خلال 7 أسابيع عرض، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

حقق فيلم مطرح مطروح، إيرادات أمس 739 جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته في في 4 أسابيع عرض نحو 2 مليون و600 ألف جنيه، بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.