بوتين يجتمع مع قادة عسكرييين في مقر قيادة العملية الخاصة بروستوف

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا في مقر قيادة العملية الخاصة في روستوف على الدون، وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية «الكرملين» للصحفيين، إن بوتين استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري جيراسيموف، وقادة مناطق وضباط كبار آخرين في المجموعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ميلي: من السابق مناقشة إمكانية حل الأزمة

أعرب رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن اعتقاده أنه من السابق لأوانه مناقشة إمكانية حل الأزمة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية قبل نهاية هجوم «كييف» المضاد.

وفي وقت سابق، فرضت السلطات الروسية، عقوبات على وزراء وصحفيين بريطانيين من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وصحيفتي «الجارديان» و«التليجراف»، وعلى المدعي العام لـ«المحكمة الجنائية الدولية» كريم خان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

نائبة وزير الدفاع البريطاني من بين المشمولين بالعقوبات

أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى إضافة 54 شخصا لقائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بينهم نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، ووزيرة الدولة البريطانية للثقافة ووسائل الإعلام والرياضة لوسي فرايز، مضيفة في بيان، أن العقوبات الجديدة، بسبب الدعم العسكري الراسخ الذي توفره بريطانيا لأوكرانيا، والتنفيذ العدواني لسياسة عدائية مناهضة لـ«موسكو».

وكان المدعي العام لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، كريم خان، أصدر منتصف مارس الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، متهما فلاديمير بوتين، بالترحيل غير القانوني لآلاف الأطفال الأوكرانيين.