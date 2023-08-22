«محمد» و«نعمة» جمعهما حب الترحال: «مع بنت الجيران سافرت كل مكان»

كان اللقاء الأول منذ 16 عامًا، تعاهدا فيه على الحب والسفر معًا، هكذا كان حال «محمد علي» و«نعمة سمير»، اللذان اتفقا منذ أول يوم على الترحال معًا حول العالم، لاستكشاف القارات في تناغم ومغامرة وعشق، ليسافرا عشرات الدول معًا.

«محمد» و«نعمة» جمعهما الحب والسفر

روى الزوج، لـ«الوطن»، عن جارته التي عشقها في الصف الثالث الإعدادي، وعاهدها على السفر والحب معًا: «بنت الجيران كنت بشوفها مع مامتها كل يوم، وأكلمهم اوتطمن عليها، كبرت واتفاجئت لما شوفتها، خدنا وقت لما عرفنا شخصية بعض، لحد ما اتقدمت لها، اتخطبنا في 2009 ومن أول يوم كان وعدي ليها نسافر كل العالم».

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وعد بالسفر والحب

الكثير من الوقت مر لتحقيق أحلامهما معًا، لكن بإصرار وحب استطاعا تحقيق جزء من رحلة السفر معًا: «أول سفر مع بعض كان في السعودية وبعدها سافرنا دول عديدة مثل لبنان وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وبولندا والتشيك واليونان وتركيا، قدامنا وقت نسافر كل مكان سوا، مخططين لسويسرا وإيطاليا وإسبانيا والقطب الشمالي ودايمًا بنسافر سياحة، ولسه هناخد أولادنا معانا في كل مكان».