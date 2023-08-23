تحذيرات من نظر الأطفال إلى شاشات الموبايل طويلا.. هل يؤخر النمو؟

توصلت دراسة حديثة إلى أن جلوس الأطفال الذين يبلغ عمرهم عامًا واحدًا أمام شاشات الهاتف أو التلفاز يوميًا يزيد من خطر تأخرهم في النمو، وذلك فيما يتعلق بمهارات التواصل والحركة الدقيقة وحل المشكلات والمهارات الشخصية والاجتماعية عندما يبلغون عامين وأربعة أعوام، بحسب ما ذكرته مجلة «جاما» الأمريكية.

خطر تأخر النمو وخاصة للذكور نتيجة استخدام شاشات الهاتف

واستند الباحثون في دراستهم، التي أجروها في جامعة توهوكو اليابانية، على استبيانات حول النمو ووقت استخدام الشاشة لحوالي 8 آلاف طفل تم تتبعهم لمدة تقارب الأربع سنوات في اليابان.

ووجد الباحثون أن قضاء ما بين ساعة إلى أربع ساعات يوميًا أمام شاشات الهاتف في سن السنة يزيد من خطر تأخر النمو، وبناءً على هذه النتائج، شدد الباحثون على ضرورة النظر في مجالات تأخر النمو عند مناقشة وقت استخدام الشاشة وتأثيره على نمو الطفل في المستقبل.

وأكد مؤلفو الدراسة، أنهم لم يفرقوا بين وقت استخدام الشاشة لأغراض تعليمية أو ترفيهية، ودعوا إلى دراسة هذه الجانب في المستقبل.

وصرح الدكتور جيسون ناجاتا، الأستاذ المساعد في طب الأطفال لقناة «كي أم بي سي»، بأن الدراسة دراسة مهمة حقًا نظرًا لوجود عينة كبيرة جدًا من الأطفال تمت متابعتهم لسنوات عدة.

التأخر في النمو يحدث نتيجة غياب التفاعل

وصرح ديفيد ليوكوفيتش، عالم النفس في مركز دراسات الطفل بجامعة ييل، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن التأخر في النمو يحدث نتيجة غياب التفاعل والتواصل الوجه لوجه بين الآباء والأطفال عندما يقضي الأطفال وقتًا طويلاً أمام الشاشات.

ويقول ليوكوفيتش: «يعد التفاعل وجها لوجه بين الوالدين والطفل أمرًا بالغ الأهمية في توفير المعلومات الحيوية للأطفال من خلال تعابير الوجه والكلمات ونبرة الصوت، وهذا النوع من التفاعل لا يحدث عندما يجلس الأطفال أمام الشاشات».

ويوضح أنه عندما يتساءل الآباء عن مقدار الوقت المناسب لاستخدام الشاشات، يقول: «حاول التواصل مع طفلك قدر المستطاع وجها لوجه».