أماكن سقوط الأمطار اليوم وموعد توقفها.. رعدية على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، وأماكن سقوط الأمطار، وحددت موعد توقفها، خاصة بعد أن شهد منتصف أغسطس أمطار تصل إلى حد السيول على عدة مناطق من البلاد.

أماكن سقوط الأمطار

وبالنسبة لأماكن تساقط الأمطار، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخاصة سانت كاترين نظرا لطبيعتها الجبلية، وأقصى جنوب البلاد، لا سيما في حلايب وشلاتين، ويكون سقوط الأمطار على فترات متقطعة.

موعد توقف الأمطار

وفيما يتعلق بموعد توقف أمطار سانت كاترين وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشير توقعات الطقس إلى أنه بدءا من يوم الخميس وحتى يوم السبت، يكون هناك احتمالية لتوقف سقوط الأمطار، بينما يستمر نشاط الرياح على عدة مناطق مسببا اضطراب الملاحة على خليج السويس.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة الطقس، فإنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في المساء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــا 34 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 27

نخل 35 22

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 40 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 44 29.