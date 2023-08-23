تعرف على أبرز الفروق بين «إف 16» و«سو 35».. تفوق لملكة المقاتلات الروسية

قررت هولندا والدنمارك دعم أوكرانيا في هجومها المضاد ضد روسيا بـ 42 مقاتلة إف 16 من مخزونهما، ما يضعها في مواجهة مباشرة مع المقاتلات الروسية، خصوصا سوخوي-35.

الوطن ترصد في السطور التالية، أبرز الفروق بين مقاتلات إف 16 الأمريكية وسوخوي 35 الروسية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة ميليتاري ووتش العسكرية:

مميزات إف-16

- تعد من أكثر الطائرات المقاتلة شعبية على الإطلاق وتُستخدم في أكثر من 25 دولة حول العالم، ويطلق عليها اسم الصقر المقاتل أو الأفعى، وتتمتع بقدرات هجومية ودفاعية عالية سواء الدعم الجوي القريب أو المراقبة الجوية.

- هي طائرة خفيفة الوزن وتحتوي على نظام ملاحة عالي الدقة، ولديها إجراءات مضادة يمكن استخدامها لصد التهديدات الإلكترونية.

- يصل مداها الأقصى إلى 4.220 كيلومتر، وقادرة على حمل نحو 6 صواريخ، وتتمتع بقدرة كبيرة على المناورة، ويمكنها تحديد الأهداف في جميع الظروف الجوية.

عيوب إف 16

تفتقر إلى قدرات التخفي والمناورة ما يجعلها ضعيفة بالمقارنة مع ميغ-29 وسو-27 اللتين تستخدمهما أوكرانيا حاليا.

- لن تستفيد من المدارج المؤقتة للطائرات، مقارنة مع الطائرات السوفييتية التي تم تصميمها لذلك.

مميزات سوخوي-35 الروسية

مقاتلات الجيل الرابع المعزز الروسية سو-35 التي تستخدمها روسيا حاليا بكثافة في الصراع، والتي تشتهر بملكة المقاتلات، وبقدرتها على المناورة العالية خاصة في المنعطفات الضيقة مقارنة بـ إف-16.

-تتمتع بمواصفات جوية وتكتيكية عالية، ولديها قدرة على المناورة لا مثيل لها، ما يمكنها من إطلاق الصواريخ بسرعات وارتفاعات عالية.

- تحمل أجهزة رادار أكثر تطورا، ويصعب رؤيتها حين قصفها لأهدافها مباشرة.

- تستخدم الأسلحة الذكية ضد الأهداف الجوية والأرضية، وتستطيع قصفها داخل المناطق المعادية.

- تطير على ارتفاع منخفض، ولها القدرة على أتمتة كل مراحل الطيران والاستخدام القتالي.

- سرعتها الجوية تفوق المقاتلة الأمريكية الشبح إف- 35 إذ تصل إلى 2800 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 11 كيلومترا.