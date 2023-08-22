كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023.. «ألسن» تبدأ من 330 درجة
كتب:
انتصار الغيطانى
10:05 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023
تنوعت كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023، وذلك بين الهندسة والذكاء الاصطناعي والألسن والحاسبات والمعلومات وعلوم البترول والتعدين والمعاهد التكنولجية، وغيرها من الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة.
كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023
كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023 متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة، وجاءت الكليات كالتالي:
هندسة طنطا 358
هندسة بنها بشبرا 357.5
هندسة دمياط 361.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
هندسة عين شمس 363.5
هندسة بور سعيد 359
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
هندسة الطاقة أسوان 348.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق 361
حاسبات ومعلومات دمياط 361
حاسبات ومعلومات بني سويف 360.5
حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة 360.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 360
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 358
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358
حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331
سياسة واقتصاد السويس 330.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5
علوم البترول والتعدين مطروح 330.5
ألسن عين شمس 330