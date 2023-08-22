كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023.. «ألسن» تبدأ من 330 درجة

تنوعت كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023، وذلك بين الهندسة والذكاء الاصطناعي والألسن والحاسبات والمعلومات وعلوم البترول والتعدين والمعاهد التكنولجية، وغيرها من الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة.

كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023

كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023 متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة، وجاءت الكليات كالتالي:

هندسة طنطا 358

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة دمياط 361.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

هندسة عين شمس 363.5

هندسة بور سعيد 359

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

هندسة الطاقة أسوان 348.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق 361

حاسبات ومعلومات دمياط 361

حاسبات ومعلومات بني سويف 360.5

حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة 360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331

سياسة واقتصاد السويس 330.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5

علوم البترول والتعدين مطروح 330.5

ألسن عين شمس 330