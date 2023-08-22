مسرح العلمين أرينا يستعد لاستقبال الرابر الأمريكي «روس» 25 أغسطس

علمت «الوطن» أن الرابر الأمريكي العالمي «روس»، من المقرر أن يصل مصر قبل ساعات من حفله المنتظر بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

حفل «روس» بمهرجان العملين الجديدة

ويحيي الرابر الأمريكي حفلا، يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري، على مسرح العلمين أرينا، ويشهد المهرجان في نفس اليوم إقامة حفل آخر لفريق شارموفرز على نفس المسرح.

مهرجان القاهرة للدراما

وفي سياق متصل، تقدم قناة dmc، تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة، الخميس المقبل، لعرض مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، كما تبث الفعاليات الغنائية التي يتضمنها المهرجان.

مهرجان العلمين

وشهد الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة، عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الهامة، بينها حفل حكيم ومحمد محسن، بالإضافة لحفل غنائي كبير للفنانة أنغام، وشهد الأسبوع الرابع عرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو، حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي، وأحياه رامي عياش، الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش المشاركة في «الفاشون شو».