شعبة المواد الغذائية: استقرار أسعار الكتاكيت.. «الأبيض» يسجل 5.25 جنيه

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ الفترة الحالية تشهد فيها كل أنواع الكتاكيت ثباتاً فيما يخص أسعارها في حين انخفضت الأسعار الأسبوع الماضي تزامناً مع تراجع أسعار الدواجن.

سبب تراجع الأسعار

وأضاف «المنوفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ السبب الرئيسي لتراجع أسعار الكتاكيت والدواجن منذ عدة أيام الإفراجات الجمركية عن الأعلاف كما انخفضت أسعار البيض اليوم بنحو 6 جنيهات، متوقعًا مزيد من التراجع بالنسبة لأسعار الدواجن والبيض والكتاكيت وبعض السلع الغذائية الأساسية أيضًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق

وتابع أنَّ سعر الكتكوت الأبيض يتراوح اليوم ما بين 5.25 و6.25 جنيه والكتكوت الساسو بيور ما بين 7 و8 جنيهات، فيما يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور ما بين 6 إلى 7 جنيهات، والكتكوت البلدي ما بين 4.75 و5.25 جنيه.

وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنَّ سعر الكتكوت الهجين يتراوح اليوم ما بين 5.75 و6.75 جنيه، والكتكوت جيل ثاني ما بينن 7 إلى 8 جنيهات كما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 8 إلى 9 جنيهات.