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تداول فيديوهات لهطول أمطار في المسجد الحرام.. تجمعت تحت أقدام المصلين

كتب:

منى سعيد
11:05 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
أمطار المسجد الحرام

أمطار المسجد الحرام

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو لهطول أمطار في المسجد الحرام، على المصلين خلال أداء صلاة المغرب اليوم، بالتزامن مع تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد، من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

أمطار المسجد الحرام

وأظهرت مقاطع الفيديوهات تساقط أمطار في المسجد الحرام على المصلين، وتجمعها تحت أقدامهم.

ونشر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، بيانا عن حالة الطقس على العاصمة المقدسة مكة المكرمة، تتضمن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها عواصف رعدية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الثامنة مساء اليوم.

تحذيرات من أمطار غزيرة في السعودية

وكشفت أمانة العاصمة المقدسة عن جاهزيتها بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد السعودية، بشأن الأمطار المتوقعة اليوم، إذ وجهت جميع القطاعات وإدارتها بتكثيف جهودها والتعامل مع البلاغات الطارئة.

ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بعض النصائح والتحذيرات للمواطنين بالعاصمة المقدسة للحفاظ على سلامتهم، ومنها الابتعاد عن المناطق المنخفضة التي تتجمع بها المياه، وبالأخص بطون الأودية.

كما حذرت من الاقتراب من أعمدة الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة خلال فترة تساقط الأمطار، حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات.

كما طالبت المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات الضرورية والتقيد بإجراءات السلامة والتواصل مع مركز البلاغات الموحد على الرقم 940 لطلب المساعدة في حالة لزم الأمر.

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