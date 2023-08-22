تداول فيديوهات لهطول أمطار في المسجد الحرام.. تجمعت تحت أقدام المصلين
كتب:
منى سعيد
11:05 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
أمطار المسجد الحرام
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو لهطول أمطار في المسجد الحرام، على المصلين خلال أداء صلاة المغرب اليوم، بالتزامن مع تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد، من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس».
أمطار المسجد الحرام
وأظهرت مقاطع الفيديوهات تساقط أمطار في المسجد الحرام على المصلين، وتجمعها تحت أقدامهم.
هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة يوم الثلاثاء 1445/02/06هـ.— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) August 22, 2023
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد. pic.twitter.com/gBwguXn5uk
ونشر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، بيانا عن حالة الطقس على العاصمة المقدسة مكة المكرمة، تتضمن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها عواصف رعدية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الثامنة مساء اليوم.
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ #مكه_الان #الحرم_المكي pic.twitter.com/BcNEajK15c— صحيفة المدينة (@Almadinanews) August 22, 2023
تحذيرات من أمطار غزيرة في السعودية
وكشفت أمانة العاصمة المقدسة عن جاهزيتها بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد السعودية، بشأن الأمطار المتوقعة اليوم، إذ وجهت جميع القطاعات وإدارتها بتكثيف جهودها والتعامل مع البلاغات الطارئة.
ونشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بعض النصائح والتحذيرات للمواطنين بالعاصمة المقدسة للحفاظ على سلامتهم، ومنها الابتعاد عن المناطق المنخفضة التي تتجمع بها المياه، وبالأخص بطون الأودية.
كما حذرت من الاقتراب من أعمدة الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة خلال فترة تساقط الأمطار، حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات.
كما طالبت المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات الضرورية والتقيد بإجراءات السلامة والتواصل مع مركز البلاغات الموحد على الرقم 940 لطلب المساعدة في حالة لزم الأمر.