رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 للقبول بالابتدائية ورياض الأطفال.. متاح الآن

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، نتيجة تنسيق الأزهر للقبول بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، ويمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لقطاع الأزهر.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر للقبول برياض الأطفال

ومن خلال الدخول على هذا الرابط من هنا، وكتابة الرقم القومي للطالب يمكن معرفة النتيجة.

يذكر أن باب التقديم الإلكتروني لتنسيق الأزهر 2023 لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية أغلق في 31 يوليو 2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة انتهى التقديم 17 يوليو.