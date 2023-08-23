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ضبط 2700 مخالفة ملصق إلكتروني في حملات موسعة على الطرق

كتب:

محمد بركات
12:42 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الداخلية

الداخلية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 2771 مخالفة عدم تركيب الملصق الالكترونى ، وتحرير 693 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 59 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشن رجال المرور حملات مكثفة ، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

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بقلم محمد بركات