4 أحداث سارة ينتظرها المصريون في سبتمبر.. تعرف عليها

أحداث كثيرة ينتظرها المصريون في شهر سبتمبر؛ منها صرف الرواتب والمعاشات الخاصة بتكافل وكرامة، وانتهاء تخفيف الأحمال وفصل الصيف.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الأحداث التي يتنظرها المصريون في شهر سبتمبر؛ منها:

صرف معاشات تكافل وكرامة

يجرى صرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة لأكثر من 11 مليون شخص، يوم 15 سبتمبر.

انتهاء فصل الصيف

وحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ينتهي فصل الصيف رسميًا يوم 21 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن الثلث الأخير من أغسطس الجاري يشهد بعض التقلبات الجوية بسبب امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان والهند الموسميين.

انتهاء تخفيف الأحمال

وحسب ما كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، من المتوقع أن تنتهي عملية تخفيف الأحمال مع بداية شهر سبتمبر المقبل، ويُجري بصورة تدريجية، وفقا للجداول المعلنة داخل مختلف المناطق بالمحافظات.

بدء الدراسة

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة يوم السبت 30 سبتمبر 2023 بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.