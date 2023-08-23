القبض على شخصين بتهمة الاتجار في العملة بالقاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى..

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود).. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.