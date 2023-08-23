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القبض على شخصين بتهمة الاتجار في العملة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
12:55 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الداخلية

الداخلية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى..

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود).. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات