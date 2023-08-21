«النقل»: تقدم أعمال تنفيذ محوري بديل خزان أسوان ودراو على النيل 

تقدمت أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان ومحور دراو التنموي بمحافظة أسوان، في إطار حرص وزارة النقل على التوسع في إنشاء المحاور على النيل لتيسير حركة المرور ونقل المواطنين، مؤكدة أن جميع الأعمال تجرى وفق المواصفات والمعايير العالمية.

معلومات عن محور بديل خزان أسوان

- يبلغ طول محور بديل خزان أسوان 5.4 كيلومتر.

- يبلغ عرض المحور 29 مترا.

- يشتمل المحور على 3 حارات مرورية.

- يتضمن المحور 2 كوبري ونفق.

- يتم تنفيذ المحور ضمن محاور النيل العرضية.

- يسهم المحور في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الافتراضي.

- يسهم المحور في خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.

- يعمل المحور على ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية.

- يمتد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع.

- يربط المحور بين الطريق الواصل لطريق «أسوان - برنيس» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة – أسوان».

محور دراو التنموي بمحافظة أسوان

- محور دراو التنموي بمحافظة أسوان يأتي ضمن المحاور المنفذة على نهر النيل.

- يسهم في الربط بين الطريق الزراعي الشرقي «القاهرة – أسوان» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة – أسوان».

- يعمل على ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن الدولة تنفذ شبكة من الطرق والمحاور في محافظة أسوان مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق نهضة تنموية وحضارية وتسابق الدولة الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات حيث تشهد محافظة أسوان أعمال كبري في رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ «الوطن»، محافظة أسوان شهدت إنشاء وافتتاح محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد عن 25 كيلومترا، ومنها محور كلابشة على النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور في نطاق محافظة أسوان 4 محاور وهي كلابشة وبديل خزان أسوان ودراو ومحور أسوان الجديدة.