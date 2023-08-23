إيرادات فيلم «Blue Beetle» تتجاوز الـ45 مليون دولار في 4 أيام

تراجع فيلم «Blue Beetle» إلى المركز الثاني في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ما استمر في الصدارة على مدار 3 أيام متواصلة، إذ وصل إجمالي ما حققه الفيلم في دور العرض السينمائي على مدار 4 أيام لـ 45.8 مليون دولار، وفقًا لما ذكره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم «Blue Beetle» إيرادات في شباك التذاكر المحلي تقدر بـ 27.2 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي حول العالم 18.6 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 45.8 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Blue Beetle»

الفيلم ينتمى لنوعية أفلام الأبطال الخارقين مأخوذ عن عالم «DC» للقصص المصورة، وتمّ تقديمه للمرة الأولى عام 2006، قبل أن يتمّ تقديم الشخصية في فيلم سينمائي من إخراج أنخيل مانويل سوتو، وتجاوزت ميزانية الفيلم الـ100 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب «هايمي رييس» الذي تقوده الصدفة إلى العثور على قطعة أثرية قديمة (الجعران)، بمجرد أن يلمسها تمنحه قوة خارقة جبارة يحاول التعامل معها في مواجهة الذين يحاولون العثور عليها لخدمة أغراضهم، وهو من بطولة: شولو ماريدونيا، جورج لوبيز، برونا ماركيزين وسوزان سارندون.