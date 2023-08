رعب وسيرة ذاتية وأبطال خارقين.. 3 أفلام جديدة في دور العرض السينمائي

تستقبل دور العرض السينمائي المصرية، اليوم، مجموعة من الأفلام الجديدة والمتنوعة والتي تعرض تزامنا مع عرضها في السينمات حول العالم ونجحت في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر العالمي، وعلى رأس القائمة فيلم البطل الخارق «Blue Beetle»، وهو مأخوذ عن عالم قصص «DC» المصورة.

تدور أحداث فيلم «Blue Beetle» حول شاب تقوده المصادفة إلى جعران غامض ينقل إليه قوة ضخمة تجعل منه بطلا خارقا، وهو من إخراج أنخيل مانويل سوتو وبطولة الشاب شولو ماريدونيانت وحصل الفيلم على ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية بعد عرضه، كما حقق إيرادات بلغت 43 مليون دولار.

تفاصيل فيلم الرعب «The Last Voyage of the Demeter»

وتشمل القائمة فيلم الرعب «The Last Voyage of the Demeter» ومن إخراج أندريا أوفريدال، وهو مقتبس من فصل من رواية «The Captain’s Log» للكاتب برام ستوكر الصادرة عام 1897، وتدور أحداث الفيلم على متن مركب شراعي تم استئجاره لنقل 50 صندوقًا خشبيًا من ترانسيلفانيا إلى لندن، ويكون مصاص الدماء «دراكولا» على متن السفينة، ويحاول قبطان السفينة الذي يقوم بدوره (كننجهام) النجاة بالسفينة في مواجهة الوحش الأسطوري.

أما الفيلم الأبرز هو فيلم السيرة الذاتية «Sound Of Freedomk»، وهو فيلم سيرة ذاتية يتناول حياة الناشط تيم بالارد، الذى بعب دورا في إنقاذ الأطفال من عصابات الاتجار بالبشر في كولومبيا، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 177 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل ميزانية قدرها 14.5 مليون دولار.