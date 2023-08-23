مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم الأربعاء ..العظمى تصل 30 درجة

أظهر تقرير صادر عن الأرصاد الجوية تسجيل عدد من المحافظات أقل درجة حرارة في البلاد اليوم الأربعاء، إذ وصلت العظمى اليوم 30 درجة، وسجلت دمياط ومطروح ورفح 30 درجة مئوية، وبورسعيد والعريش والإسكندرية والعلمين 31 درجة مئوية

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، على أن تسجل أقل درجة حرارة صغرى في كاترين بـ18 درجة، ومدينة نخل بشمال سيناء وسيوة 22 درجة، ومطروح والسلوم 23 درجة.

وأعلنت الأرصاد أنه يسود البلاد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، على أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات الليل.

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة على محافظات الجمهورية :

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 33- 25.

- العاصمة الإدارية 33- 25.

- 6 أكتوبر 34- 24.

- بنها 33- 25.

- دمنهور 32- 25.

- وادي النطرون 33- 24.

- كفر الشيخ 32- 24.

- المنصورة 33- 25.

- الزقازيق 33- 25.

- شبين الكوم 33- 25.

- طنطا 32- 24.

- دمياط 31- 25.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 35- 22.

- السويس 34- 23.

- العريش 31- 24.

- رفح 31- 24.

- رأس سدر 36- 26.

- نخل 35- 21.

- كاترين 35- 18.

- الطور 34- 28.

- طابا 36- 25.

- شرم الشيخ 40- 30.

- الإسكندرية 32- 24.

- العلمين الجديدة 31- 24.

- مطروح 31- 24.

- السلوم 34- 23.

- سيوة 36- 21.

- رأس غارب 37- 28.

- الغردقة 38- 29.

- سفاجا 39- 29.

- مرسى علم 40- 29.

- شلاتين 42- 31.

- حلايب 37- 29.

- أبو رماد 38- 29.

- رأس حدربة 38- 28.

- الفيوم 36- 25.

- بني سويف 36- 24.

- المنيا 37- 24.

- أسيوط 38- 24.

- سوهاج 41- 26.

- قنا 44- 27.

- الأقصر 44-27.

- أسوان 45- 28.

- الوادي الجديد 41- 25.

- أبوسمبل 44- 28.