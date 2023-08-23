أمين شؤون التجارة بـ«مستقبل وطن»: الصناعة تمثل 19% من الناتج المحلي

أوضح المهندس سمير صبري أمين شؤون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الصناعة قاطرة التنمية والنمو، لكن بعد 10 سنوات، أصبحت تمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بالعودة إلى الـ10 سنوات الماضية، فإن مصر كانت مهددة فى صناعتها، لم تكن هناك طاقة أو بنية تحتية أو موانىء للتصدير، مشيرًا إلى أن الشرطة استطاعت فرض الأمن في مصر، وبالتالي بدأت تحدث التنمية من طرق وبنى تحتية وكهرباء، وعادت الصناعة المصرية، وما زالت تسير بخطى قوية نحو المستقبل قائلًا: «بإذن الله نكمل المسيرة في الجمهورية الجديدة».

وتابع: «من البداية كانت القيادة السياسية في مصر لديها رؤية أننا بنشتغل من حيث انتهى الآخرون، يعني لما قررنا نبدأ فى الصناعة كانت كل الأماكن الصناعية بها المرافق الخاصة بها، بالإضافة الى ربطها بالموانىء ومجمع سكني للعمالة».

أهم منطقة في قارة أفريقيا

أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعتبر أهم منطقة فى قارة أفريقيا وخليج السويس، وشهدت طفرة كبيرة للغاية، ما ترتب عليه آثار إيجابية، منها توفير فرص عمل للشباب ورفع اسم مصر في العالم.