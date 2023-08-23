القيادة بدون فرامل تعرضك لسحب الرخصة والحبس 3 أشهر

تعد الفرامل أحد أهم أنظمة الأمان الموجودة بالسيارة، وتعتمد سلامة المركبة والركاب، والمشاة والممتلكات بجانبي الطريق على صلاحية الفرامل، ويجب على قائد السيارة أن يكون على دراية تامة بأجزاء النظام، ولديه القدرة على عمل الفحص قبل القيادة على الطريق.

عقوبة السير بدون فرامل

وتستعرض «الوطن» عقوبة مخالفة السير بدون فرامل على الطريق، وقال الخبير المروري حازم محمد: «يجب على قائدي السيارات التأكد من الصلاحية الفنية لفرامل اليد قبل التحرك بالمركبة، وذلك لمنع الحوادث المرورية والحفاظ على أمن وسلامة وأرواح الآخرين».

وأضاف حازم محمد، أن عقوبة السير بدون فرامل، في قانون المرور الجديد، يعاقب عليها بسحب رخصة القيادة لمدة شهر بحد أدنى و3 أشهر بحد أقصى وغرامة مالية، أو الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف المخالفة في حالة التكرار.

مخالفة عدم وجود طفاية الحريق

استكمل حازم، أنه من الممكن أن تتعرض السيارة أثناء السير في درجات الحرارة المرتفعة إلى حدوث ماس كهربائي، لذلك يجب أن تكون طفاية الحريق صالحة للاستعمال وفي متناول قائدي السيارة، وفي حالة عدم وجودها أو صلاحيتها يعاقب السائق بغرامة مالية، فقط لا غير، وسحب رخصة القيادة لمدة أسبوع ولا تزيد عن 30 يومًا.