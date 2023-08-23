تعيينات جديدة لشركة مصر للطيران.. التخصصات المطلوبة والشروط

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفتي «أخصائي أفراد - واستحقاقات»، عن طريق التعيين بالتعاقد ما بين العاملين الدائمين والتعاقد وفقا للإعلان رقم 32 لسنة 2023

شروط التقدم في وظائف شركة مصر للطيران 2023

وحددت الشركة القابضة لمصر للطيران الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

- أولا: أخصائي شؤون أفراد

- العدد المطلوب 7 أخصائيين.

- الدرجة الأولى - الدرجة الثانية.

- مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة مهارات الحاسب الآلي.

ثانيا: أخصائي استحقاقات

- العدد المطلوب 2

- الدرجة الثالثة - تعاقد

- إجادة اللغة الانجليزية

- اجتياز الاختبازات المقررة

وظائف شركة مصر للطيران 2023

وكشفت الشركة القابضة لمصر للطيران الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة وهي التي تأتي على النحو التالي.

- أن يكون المتقدم من بين العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بالقاهرة.

- يتم التعيين بالنسبة للعاملين المتعاقدين بنفس الأجر الأساسي والحافز الوظيفي الحالي أو السابق أيهما أكبر.

- أما بالنسبة للعاملين المتعاقدين يتم التعاقد معهم بنفس الحافز الوظيفي الحالي أو السابق أيهما أكبر «بعقد جديد».

- تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المطلوبة.

- يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

- تقدم الطلبات على النموذج المعد بقسم التعيينات بإدارة شؤون الخدمة بالإدارة العامة للموارد البشرية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالمجمع الإداري الجنوبي الدور الثالث جناح 6 حجرة 11 حتى 7 من شهر سبتمبر المقبل 2023، مستوفاة رسوم الدمغة وصورتان فوتوغرافيتان حديثة مقاس 4×6.