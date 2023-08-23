اذهبي للطبيب فورا.. 5 أعراض تؤكد إصابة طفلك بمتحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة، تفاصيل رصد حالتي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم «EG 5.2»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهر خلال الفترة الأخيرة في عدد من دول العالم

وعلى الفور بدأت الأمهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتساءلن عن أعراض الإصابة بالتحور الجديد وهل يشكل خطوة كبيرة على الأطفال؟، وهو ما أجاب عليه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هُن».

ولمعرفة الأعراض التي تؤكد إصابة طفلك بمتحور كورونا الجديد، اضغط هنا.