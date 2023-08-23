هل الإصابة بمتحور كورونا الجديد تستلزم العزل المنزلي؟.. «تاج الدين» يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الإصابة بأعراض متحور كورونا الجديد تشبه الإصابة بنزلات البرد وتكون أعراضه خفيفة للغاية وهو كأي متحور من المتحورات التي ظهرت لفيروس كورونا مسبقا، ولكن يتميز المتحور بأنه سريع الانتشار.

أضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور الإصابة بمتحور كورونا الجديد أو أي متحور للفيروس لابد من العزل المنزلي لمده لا تقل عن أسبوع ليستعيد الجسم الراحة التامة له مع الحصول على العلاج المناسب والذي يحدده الطبيب المشرف على الحالة.

الحالات المصابة بمتحور كورونا لا تشكل خطورة

وتابع «تاج الدين» حتي الان الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد لا تشكل أي خطورة واضحة ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة من المتحور في أي دولة انتشر بها، مشيرا إلى أن أعراض المتحور الجديد لكورونا تشبه أعراض الفيروسات التنفسية بما فيها المتحورات السابقة، وهناك أشخاص تظهر عليهم الأعراض وحالات لا تظهر عليها أي أعراض، وتكون عند الغالبية العظمى عبارة عن رشح، التهاب في الزور وارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن معظم هذه الحالات تحتاج إلى تناول خافض للحرارة ومسكنات، محذرا المواطنين من الحصول على علاج فيروس كورونا أو متحوراته المختلفة من خلال الوصفات التي تتم بين المواطنين وبعضهم البعض، قائلا: «حتى البروتوكول العلاجي يتم الحصول عليه بمعرفة الطبيب، الحالات تختلف من شخص إلى آخر والجرعات أيضا، لذلك لابد من الحصول على العلاج من خلال الطبيب فقط».

التوجه للمستشفيات فور ظهور الأعراض

وطالب «تاج الدين»، المواطنين في حال الشعور بأي أعراض مرضية، ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مطمئنا المواطنين من توافر كافة الأدوية الخاصة بعلاج أعراض فيروس كورونا.