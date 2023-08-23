حصاد «أنت الحياة» في الجيزة.. إصدار بطاقات رقم قومي وورش للشباب ومسارح

تمكنت مبادرة «أنت الحياة»، التابعة للمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، من تحقيق طفرة حضارية في القرى والمحافظات التي زارتها، وكان آخرها محافظة الجيزة، حيث أولت المبادرة اهتماما ملحوظا بشتى الجوانب الحياتية.

إصدار بطاقات رقم قومي للسيدات

وأعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إحصائيات بالإنجازات التي حققتها «أنت الحياة» في محافظة الجيزة، وكذلك الفعاليات التي قدمتها، ومنها فاعليات لتنمية المرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث تم إصدار بطاقات رقم قومي لعدد من السيدات، فضلا عن مشاركة المجلس والمبادرة في مشروع تنمية الأسرة المصرية، ووصل إجمالي المستفيدين من هذا الجانب إلى 4162 مستفيدا.

دورات تدريبية للشباب

وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نظمت «أنت الحياة» في الجيزة، برنامج «خطوة نحو الأفضل»، فضلا عن دورات تدريبية للشباب من أجل تأهيلهم، وكان إجمالي المستفدين وصل إلى ما يزيد عن 1559 مواطنا.

وبالتعاون مع وزار الثقافة، نظمت مباردة «أنت الحياة» ورش عمل حرفية، وتنظيم مسارح للأطفال، إضافة إلى نشاطات تثقيفية وفعاليات فنية ومعرض كتاب، فضلا عن المكتبة المتنقلة التي تتم تحت رعاية مكتبة مصر العامة، ووصل إحمالي المستفدين إلى 7183 مستفيد، كما عملت المبادرة على توفير خدمات محو الأمية، حيث تم إجراء امتحانات فورية للمواطنين، وقد زاد عدد المستفدين عن 242 مواطن.