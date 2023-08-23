قادة تجمع «بريكس» يوافقون على فتح باب العضوية الجديدة

اتفق قادة مجموعة «بريكس»، خلال اجتماعهم في قمة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، على فتح باب العضوية الجديدة للدول في التكتل الاقتصادي، بحسب ما أوردت إذاعة خارجية جنوب أفريقيا قبل قليل.

التوسع في قبول العضوية

وتأسس التكتل في عام 2009 ويضم في عضويته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وأكد وزير خارجية جنوب أفريقيا، ناليجي باندور، اتفاق قادة الدول الأعضاء على مسألة التوسع، كما تم الاتفاق على آليات للنظر في قبول أعضاء جدد.

وسيمهد هذا الاتفاق الطريق أمام عشرات الدول المرشحة للانضمام إلى المجموعة، والتي يُنظر إليها على أنها قد تصبح بطلة الجنوب العالمي النامي.

اعتماد وثيقة مبادئ

وتابع وزير الخارجية الجنوب أفريقي: «لدينا وثيقة اعتمدناها تحدد المبادئ التوجيهية والمبادئ والعمليات، للنظر في الدول التي ترغب في أن تصبح أعضاء في البريكس وهذا أمر إيجابي للغاية، وسيتم إصدار إعلان تفصيلياً عن التوسع قبل اختتام القمة غداً الخميس».

دول تريد الانضمام

وأبدت حوالي 40 دولة من أنحاء العالم رغبتها في الانضمام لمجموعة «بريكس»، فيما تقدمت 22 دولة، منها مصر والجزائر والسعودية وإيران وفنزويلا، بطلب الانضمام رسمياً، وتنتظر الموافقة.