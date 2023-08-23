القبض على شاب عذب «قطة» بماسورة حديد حتى الموت في البساتين

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما جرى تداوله على موقع «فيسبوك»، يتضمن تعدي أحد الأشخاص على قط باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه، وجرى ضبط مرتكب الواقعة.

وتعود أحداث الزاقعة، إلى تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن ما سبق ذكره بواسطة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور، وتبين أنه «بائع متجول - مقيم بدائرة القسم»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الآداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.