أمين «مستقبل وطن» بأسيوط: نظرة الحزب للصالح العام سبب دعم الرئيس السيسي

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأمين محافظة أسيوط بحزب مستقبل وطن، إنّ الحزب ينظر للصالح العام للوطن، حيث سيدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

إنجازات الرئيس لا يمكن إنكارها

أضاف «عمر»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يمكن لأحد أن ينكرها، ممثلا على ذلك بفيروس سي، الذي كان ينهش في أجساد المصريين، ولم يكن أحد يحلم بالقضاء عليه.

وتابع: «من خلال المبادرة الرئاسية تم القضاء على فيروس سي في مصر، في سابقة لم تحدث في العالم كله، وهناك أيضا مشروع حياة كريمة، حيث لم يكن يتخيل أحد أن القرى والمراكز والأرياف، سيكون لها مشروع قومي على مستوى مصر بهذا الشكل».

توفير حياة كريمة للشعب المصري

وأوضح، أنه لولا أزمتي كورونا والحرب الأوكرانية لانتهت أول مرحلتين من هذا المشروع، لافتًا إلى أن مشروع حياة كريمة سيستمر خلال الفترة المقبلة، رغم الصعوبات الاقتصادية التي يعاني العالم كله منها، وتنعكس أثارها على مصر.

وذكر أن القيادة السياسية تضع هدفًا أمامها، من أجل خدمة أكثر من 55 مليون مواطن مصري، لتوفير حياة كريمة لهم، فهم عصب الشعب المصري، حيث أنهم يدعمون الدولة المصرية واستقرارها، في ظل المؤامرات التي تحاك على المنطقة كلها بما فيها مصر منذ عام 2011.