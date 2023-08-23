اجتماع موسع لمركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء

عقد مجلس إدارة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، اجتماعه الدوري لمناقشة مجموعة من القضايا محل الاختصاص.

مرصد القطامية الفلكي

عُقد الاجتماع بمقر مرصد القطامية الفلكي، الذي يحتوي على التليسكوب الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتبع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة المركز، الذي ضم الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، ولفيف من الأعضاء.

في بداية الاجتماع نقل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعمه الدائم للمركز وأنشطته وجهوده العلمية، كما نقل تحيات وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني رئيس المركز، للجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة المركز وحرصهم المستمر على دعم جهوده وفعالياته.

إنشاء مجموعة من الوحدات العلمية

كما ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا المهمة التي تتعلق بأنشطة المركز وفعالياته خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن بحث إنشاء مجموعة من الوحدات العلمية المتخصصة لدراسة القضايا الفلكية من منظور شرعي وعلمي، بغية الخروج بتوصيات ونتائج تخدم المجتمع وتسهم في توضيح الكثير من المفاهيم التي تختلط على الناس وتمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، فضلًا عن مناقشة عقد بعض المؤتمرات والندوات العلمية حول مجموعة من القضايا المرتبطة بعلوم الفلك والفضاء خاصة ما يرتبط منها بجانب شرعي.