كليات ومعاهد متاحة لطلاب المرحلة للمرحلة الثالثة في الدقهلية

يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة معرفة الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة الدقهلية للمرحلة الثالثة، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، التي جاءت بحد أدنى 60% للشعبة العلمية، و58% للشعبة الأدبية.

الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة الدقهلية للمرحلة الثالثة

وحددت وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة الأماكن المتاحة فى كليات ومعاهد محافظة الدقهلية للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للمرحلة الأدبية:.

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

- المعهد العالي للغات بالمنصورة

- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

- الفني للفنادق المطرية.

تربية نوعية فنية المنصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة.

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالمنصورة

العالي خدمه اجتماعيه المنصورة

تربية رياضية بنات المنصورة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة الدقهلية للمرحلة الثالثة الشعبة العلمية

- نظم معلومات إدارية المنصورة

- تربية رياضية بنين المنصورة

- المعهد العالي للغات بالمنصورة.

- حقوق انتساب موجه المنصورة.

- آداب انتساب موجه المنصورة

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة

- تربية رياضية بنات المنصورة سياحة وفنادق المنصورة

- العالي خدمه اجتماعية المنصورة

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

- ش.مطاعم فني سياحة مطريه

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة