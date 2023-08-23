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شروط ومصاريف برنامج التسويق الرقمي بجامعة المنصورة الأهلية

كتب:

آية حسنين
09:34 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
جامعة المنصورة الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

أوضح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية أنه يجري العمل من أجل الاستعداد لبدء الدراسة في برنامج التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية لأول مرة في العام الدراسي الجديد.

مصاريف برنامج التسويق الرقمي في المنصورة الأهلية

وأشارت جامعة المنصورة الأهلية في بيان لها أنه يمكن للطلاب الالتحاق ببرنامج التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، بعد دفع المصاريف المحددة للبرنامج وهي 30 ألف جنيه بجانب الرسوم الإدارية.

شروط القبول في برنامج التسويق الرقمي الجديد بالمنصورة الأهلية

وأضافت الجامعة أنه يشترط عدة شروط من أجل الالتحاق ببرنامج التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، وهي:

- استيفاء شروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات التي من ضمنها حصول الطالب على المجموع المحدد للبرنامج وهو 55%.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- أن يجتاز الطالب مقابلة التقدم للبرنامج.

- أن يكون الطالب مستوفيا للقواعد الداخلية التي يقرها مجلس الكلية بشأن القبول بالبرنامج.

أوراق التقديم في برنامج التسويق الرقمي بالمنصورة الأهلية

وحددت الجامعة الأوراق المطلوبة للتقديم في البرنامج وهي:

- شهادة الثانوية العامة.

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها- صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- إيصال دفع المصروفات

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بقلم آية حسنين