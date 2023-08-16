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إصابة 3 أشخاص في حادث مروري على طريق إدفو بأسوان

كتب:

أحمد الأمير
08:32 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب مركبة توك توك على طريق إدفو مرسى علم شمال مدينة أسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا فوريًا بالحادث، وتم التحرك لنقل المصابين إلى مستشفى حورس إدفو لتلقي العلاج اللازم.

الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات بالغة

وذكرت المرفق في بيان أن الحادث أسفر عن إصابة الأشخاص الـ3 الذين كانوا يستقلون مركبة توك توك بإصابات خطيرة، واستقبلت وحدة طوارئ مستشفى حورس بإدفو الضحايا لتقديم الرعاية الطبية الأولية للمصابين في موقع الحادث، وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر رسمي بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة التي تتولى لبتحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 9 أشخاص

في وقت سابق أصيب 9 أشخاص إثر وقوع حادث على طريق أبو سمبل السياحي في أقصى جنوب محافظة أسوان كانوا يستقلوا سيارة ميكروباص.

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بقلم أحمد الأمير