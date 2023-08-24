بعد الإعلان عن حالتين.. هل يصيب متحور كورونا الجديد الأطفال وكيفية الوقاية منه؟

بعد تسجيل وزارة الصحة المصرية حالتين من متحور كورونا الجديد EG.5، يدب القلق في قلب العديد من الأمهات حول إمكانية إصابة الأطفال بالمتحور الجديد مع البحث عن سبل الوقاية منه لحماية الأبناء، خصوصاً أن الفترة الحالية تتجه العديد من الأسر المصرية إلى الشواطئ الساحلية لقضاء عطلة المصيف، وفي هذا التقرير تجيب «الوطن» عن هذه التساؤلات.

متحور كورونا الجديد وإصابة الأطفال

متحور EG.5 الجديد هو نوع متطور من فيروس أوميكرون أحد أشكال فيروس كورونا كوفيد 19 وبحسب بيان سابق لمنظمة الصحة العالمية فإن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا مثل الأشخاص الكبار لكن لا يشكل المتحور الجديد EG.5 أي خطورة مطلقة على الحياة فقط هو أسرع في الانتشار ويتخطي المناعة المكتسبة من سابقيه.

أعراض الإصابة متحور كورونا الجديد EG.5

تتشابه أعراض الإصابة بمتحورات فيروس كورونا الجديدة مع بعضها البعض فكل منها له نفس الأعراض ونفس طرق الوقاية التي يجب على المواطنين اتباعها لضمان سلامتهم من خطر الإصابة بالفيروس أو طرق الشفاء بعد الإصابة و بحسب منظمة الصحة العالمية وموقع «تايمز أوف إنديا» يشعر الشخص المصاب بالأعراض التالية:

الحمى أو القشعريرة.

السعال مع الشعور بصعوبة في التنفس.

آلام في العضلات أو الجسم.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

الصداع.

التهاب الحلق.

سيلان الأنف.

الاحتقان.

الغثيان أو القيء.

الإسهال.

العطس.

طرق الوقاية من المحور الجديد

بحسب وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية فإن هناك العديد من الطرق والتعليمات التي يجب اتباعها للحماية من الإصابة بالمحور الجديد من سلالات فيروس كورونا للأطفال والكبار وهى كالآتي :

البقاء في المنزل قدر المستطاع.

في حالة الاضطرار للخروج يجب ارتداء الكمامات الطبية لتقليل خطر الإصابة بالمتحور الجديد. عند الشعور بأي من الأعراض السابقة يجب البقاء في المنزل واستشارة الطبيب بشكل فوري لمعرفة طرق العلاج المناسبة لكل شخص.

تجنب الاتصال أو مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات برد عادية أو مصابين بالمتحور الجديد.

غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر.

تهوية المنزل بشكل مستمر لتجديد الهواء.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.

الإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات التي من شأنها تقوية مناعة الجسم.