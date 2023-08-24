رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ.. يستفيد منها الطالب والمعلم

خدمات عدة، تتيحها بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بداية من مرحلة رياض الأطفال، إذ أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات الطلاب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.

استمارة التلميذ المستند الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة التربية والتعليم

وتعتبر استمارة التلميذ هي المستند الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل تسجيل كل البيانات التي تخص التلميذ، والحصول عليها إلكترونيا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الخدمات الإلكترونية، واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ.

خطوات الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ

1- تبدأ خطوات الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية بيانات التلميذ، بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- اختيار بوابة الخدمات الالكترونية بيانات التلميذ من خلال الضغط على هذا الرابط.

3- تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم.

4- إدخال رقم المسلسل.

5- كتابة كلمة السر.

6- عقب تسجيل الدخول يتمكن كل من الطالب وولي الأمر من تعديل البيانات الخاصة بالاستمارة والتي تتمثل في: «الجنسية، الرقم القومي، وغيرها من البيانات الأخرى».