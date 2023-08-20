موعد وجدول صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين

ينتظر العاملون موعد صرف مرتبات شهر أغسطس، والذي من المقرر بدء صرفه الخميس المقبل 24 أغسطس، وفقا لبيان وزارة المالية.

وكشفت الوزارة أن صرف مرتبات شهر أغسطس سيكون في اليوم الأول للعاملين بوزارة المالية والخارجية ووزارة التخطيط، والتنمية المحلية، وللعاملين بوزارة الشباب والرياضة، ووزارة الزراعة، وزارة الكهرباء، التعاون الدولي، والتعليم العالي، والمديريات الخدمية في المحافظات.

موعد صرف مرتبات أغسطس للوزارات

وبالنسبة لبقية وزارات الدولة تقرر صرف مرتبات أغسطس يوم 27 و28 و29 من الشهر نفسه، لموظفي وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الداخلية وشئون مجلس النواب ووزارة الصحة، والإسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والمديريات الخدمية بالمحافظات.