رئيس «حقوق إنسان النواب»: مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة خارجيا وداخليا

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما تشهده مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مشهود لها من الخارج قبل الداخل، وتمثل ذلك في القضاء على الإرهاب، حيث تعد المرحلة الأولى للعيش آمنا.

إطلاق مبادرات رئاسية

أضاف «رضوان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرات الفترة الماضية، ولا سيما مبادرة حياة كريمة والقضاء على فيروس سي و100 مليون صحة، وغيرها من المبادرات، وما استتبعه من حزم وبرامج حماية مجتمعية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، واستتبعها التزام من السلطة التنفيذية من المجتمع المدني على نحو خاص، ومع المجتمع المصري بشكل عام.

خطوات مهمة في ملف حقوق الإنسان

وأوضح أن استتبع ذلك سلسلة من الخطوات المهمة، التي انعكست بالإيجاب على ملف حقوق الإنسان داخليا وخارجيا، متمثلاً في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني.