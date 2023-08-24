خفض درجات القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة بالبحيرة

قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قبل قليل، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023 /2024، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة، بواقع 3 درجات، ليكون 225 درجة بدلا من 228 درجة.

جاء ذلك في بعض المدارس التي بها أماكن شاغرة بكل إدارة تعليمية على مستوى محافظة البحيرة لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي واستكمال الأعداد المطلوبة واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

خفض درجات القبول في الثانوية العامة بالبحيرة

كما وافقت نائب محافظ البحيرة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوي للطلاب الحاصلين على حد أدنى 175 درجة، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لا يخالف القرار

توافر أماكن شاغرة في مدارس البحيرة

من جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مؤكدا توافر أماكن لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة «العامة والفنية».