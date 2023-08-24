«الجيزة» تعلن عن حاجتها لتشغيل 50 مهندسا بتخصصات متنوعة.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها لتشغيل 50 مهندسا بتخصصات مختلفة، لشغل عدد من الوظائف الهندسية المختلفة، معلنة عن الشروط المطلوبة والمستندات.

وحددت المحافظة الوظائف في التالي:

- 25 مهندسا مدنيا (قسم إنشاءات):

المؤهل الدراسي المطلوب (مؤهل عالي هندسي تخصص مدني قسم إنشاءات)، والواجبات والمسؤوليات هي إعداد الرسومات الإنشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات، ووضع مخططات تلبي حاجة العمل، وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجارِ تنفيذها وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية، وفقا للتخصص وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- 3 مهندسين عمارة:

المؤهل المطلوب: عالي هندسي تخصص عمارة.

وتشمل الواجبات والمسئوليات، إعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها والحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وخاصة برامج الأوتوكاد والـ3d وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- 2 مهندس تخطيط عمراني:

مؤهل عالي هندسي (تخطيط عمراني).

والواجبات والمسؤوليات هي إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والقدرة على تنفيذها، وإعداد مشروعات خطوط التنظيم، والقدرة على تنفيذها، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية الأوتو كاد/ برامج نظم المعلومات الجغرافية وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- 5 مهندسين كهرباء.

مؤهل عالي هندسي ( تخصص كهرباء).

والواجبات والمسئوليات هي إجادة الأعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط، والقدرة على تصميم شبكات الإنارة العامة وتصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت وإجادة العمل على الحاسب الآلي.

- 7 مهندسين ميكانيكا:

منهم 4 ميكانيكا سيارات بمؤهل عالي هندسي مناسب مع ميكانيكا السيارات، و3 مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة بمؤهل عالي هندسي يتناسب مع ميكانيكا المعدات الثقيلة.

والواجبات والمسئوليات عليهم هي أن يكون خبرة في مجال صيانة السيارات وخبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- 2 مهندس تخصص طرق بمؤهل عالي هندسي مدني تخصص طرق.

والواجبات والمسئوليات هي تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بأنشاء الطرق والكباري وإعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة أو الجارِ تنفيذها، وذلك بصفة دورية، وإعداد المقايسات لأعمال الرصف أو الترميم للطرق وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

- 6 محلل نظم معلومات جغرافية gls بمؤهل عالي بكالوريوس نظم معلومات/ كلية آداب قسم جغرافيا).

والمسئوليات والوجبات هي مسئول عن جودة وكفاءة الأعمال الفنية والإدارية بإدارة نظم المعلومات ودراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الأقمار الصناعية، وإعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة وتحليل وتفسير وربط الصور الفضائية بأرض الواقع ومراقبة الأحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها وإدخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها والقدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية. وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

الشروط العامة للوظائف

ونوهت محافظة الجيزة، إلى أنه فيما يخص الشروط العامة الواجب توافرها بالنسبة للوظائف الهندسية:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.

- أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.

- أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة وألا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.

- أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.

مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه).

المستندات المطلوبة

صور من (المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور- صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث وصور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت)

ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4*6، علما بأن التقديم يبدأ في الفترة من 27-8-2024 وحتى 27-9-2023، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.