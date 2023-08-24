أغنية الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر تتخطى مليون مشاهدة في 48 ساعة

تخطت أغنية الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد 48 ساعة من طرحها على موقع المشاهدات الشهير حيث حققت نحو مليون و200 ألف مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتصدرها قوائم محركات البحث وتريند يوتيوب، خلال الساعات القليلة الماضية.

صناع أغنية الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر

أغنية الأشخاص الغلط للفنان فضل شاكر، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، وهى واحدة من أغاني ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم بغيب بمزاجي ويضم 6 أغنيات.

4 ملايين مشاهدة لأغنية بغيب بمزاجي

وطرح فضل شاكر، في الأسابيع الثلاثة الماضية أغنية بغيب بمزاجي، على موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية وحققت أكثر من 4 ملايين و300 ألف مشاهدة، ومن كلمات إيهاب عبدالعظيم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، ليطرح مؤخرا أغنية الأشخاص الغلط.

كما طرح أغنية قال حب قال، من ضمن ألبوم بغيب بمزاجي، وحققت خلال أسبوعين من عرضها على يوتيوب نحو 3 ملايين مشاهدة، من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.