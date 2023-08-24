القاهرة الإخبارية: 268 مليار درهم ودائع ادخارية في بنوك الإمارات بنهاية يونيو

ذكر مصرف الإمارات المركزي، اليوم، أن حجم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالإمارات، باستثناء الودائع بين البنوك، زادت إلى 268.6 مليار درهم في نهاية يونيو.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن إحصائيات «المركزي»، أوضحت أن الودائع الادخارية زادت على أساس سنوي بنسبة 5.8% أو ما يعادل 14.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 253.8 مليار درهم خلال يونيو 2022، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 22.7 مليار درهم أو ما نسبته 9.25% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

الودائع الادخارية بالعملة المحلية استحوذت على نحو 81.6%

وأشارت إلى أن الودائع الادخارية بالعملة المحلية «الدرهم» استحوذت على نحو 81.6% أو ما قيمته 219.17 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.4% بما قيمته 49.44 مليار درهم.