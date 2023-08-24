جامعة حلوان تعلن عن استعدادها لاستضافة وتنظيم أسبوع شباب الجامعات

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعداد الجامعة، لاستضافة وتنظيم أسبوع شباب الجامعات، حيث أكد على أهمية هذه المناسبة التي تعزز التواصل والتفاعل بين طلاب الجامعات المختلفة.

أسبوع شباب الجامعات 2023

وفي تصريح له، أشار رئيس الجامعة إلى أن «الأسبوع» سيكون فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الشباب، وتعزيز دورهم المحوري في بناء مستقبل مشرق، مؤكدا على ضرورة مشاركة الطلاب في فعاليات هذا الحدث المهم، حيث تسهم المشاركة الطلابية في تعزيز روح الانتماء للجامعة.

وأضاف أن هذا الأسبوع، يعتبر منبرًا هامًا لتبادل الخبرات والتعرف على مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية المتاحة في الجامعة.

تجهيز دار الضيافة

وأعلنت لجنة الإقامة والإعاشة، برئاسة الدكتور سامح جمال، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف العام على دار الضيافة ومطاعم الجامعة، عن استعداداتها لاستقبال الأسبوع من خلال تجهيز دار الضيافة، من حيث الإقامة لاستقبال رؤساء الوفود، وتجهيز وتدريب طلاب قسم الفنادق بكلية السياحة على الاستقبال والضيافة، واستلام بيان بعدد الوفود المشاركة في الأسبوع وتوزيعها على فئات (قيادات الجامعة – طلبة – طالبات – إشراف – سائقين – مرافقين – خدمات معاونة)، وتخصيص أماكن إقامة مناسبة لكل فئة، ويتم تحديدها بالاسم ورقم الغرفة، وتسهيل إجراءات التسكين فور وصول الوفود المشاركة.

كما تم التعاقد مع الفنادق، لرؤساء الجامعات والنواب ورئيس الوفد، والإشراف على برنامج التغذية الذي يتم تقديمه للمشاركين خلال فترة الأسبوع، وكذلك الأشراف على المكان الذي يقدم فيه الوجبات، والالتزام بمواعيد تقديم الوجبات الغذائية، توفير الضيافة في أماكن الإقامة وأماكن المسابقات والأنشطة، إعداد وجبات مغلفة للفرق التي يتطلب برنامجها ذلك.