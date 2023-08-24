عضو بـ«الشيوخ»: انضمام مصر لـ«بريكس» يزيد من فرص الاستثمار مع دول التجمع

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، انضمام مصر لتجمع «بريكس» في يناير 2024، مشيرا إلى أن هذا الانضمام يدل بما لا يدع مجالا للشك على دور أهمية دور مصر المحوري إقليميًا وعالميا.

وأكد الجندي، على العديد من النتائج الإيجابية في تعامل الدولة المصرية مع دول «بريكس»، لاسيما وأن تلك الدول تستحوذ على نمو اقتصادي كبير، وبالتأكيد ستستفيد مصر من هذا النمو، من خلال إتاحة فرص لتنشيط الصادرات المصرية للأسواق الروسية والصينية والهندية، مما يعزز من توفير العملة الصعبة، وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

تجمع «بريكس» يضم أقوى الدول العظمي اقتصاديا

وأشار النائب حازم الجندي، في بيان له، أن تجمع البريكس ما زال يتمتع بالقدرات والامكانيات التي تجعله قادرا على إدارة السياسات المالية والاقتصادية التي تحكم المسارات التنموية في كثير من دول العالم، نظرا لأنه يضم أقوى الدول العظمي اقتصاديا، ومن ثم انضمام مصر سيعزز لها فرص التبادل التجاري مع دول المجموعة، فضلا عن الانفتاح الواسع على الشراكات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة، مما يحقق رواجا استثماريا جديدا في مصر.

أهمية انضمام مصر للبريكس

وأكد الجندي، أن انضمام مصر لهذا الكيان الاقتصادي الضخم، سيؤهلها لفرص الحصول على منتجات ومواد خام لكثير من الصناعات المحلية والوطنية بأسعار مخفضة، مما يساهم في تدوير عجلة الإنتاج والتصنيع في الداخل، لكي تكون الدولة المصرية قادرة على المنافسة بمنتجاتها في أسواق دول المجموعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات الجيدة والصداقات المتبادلة التي جمعت مصر بدول تجمع «بريكس»، سواء روسيا أو الصين أو الهند، كان لها دور كبير في توجيه دعوة مصر للانضمام ، فضلا عن أنها ستساهم في تعزيز تلك العلاقات وسيكون لها مردود إيجابي كبير على مصر خلال السنوات المقبلة.