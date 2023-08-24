رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية في البحيرة

كتب:

محمد بركات
02:36 م | الخميس 24 أغسطس 2023
قوات الأمن - أرشيفية

قوات الأمن - أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من محل إقامتهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم «2 بندقية خرطوش - 9 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء لأسلحة نارية - ميزان حساس - كيلوجرام من مخدر الحشيش».

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: تحرير 241 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 14 ألف مخالفة سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط 312 قضية مخدرات و150 سلاحا ناريا في 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط 19 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الداخلية تنفي مزاعم سيدة بالاعتداء عليها بقسم شرطة بالغربية

«الداخلية» تكشف تفاصيل وفاة شخصين في مشاجرة بأسيوط

«الداخلية» تكشف تفاصيل وفاة شاب في مشادة مع شقيقه بالبحيرة
بقلم محمد بركات