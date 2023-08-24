القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية في البحيرة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من محل إقامتهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم «2 بندقية خرطوش - 9 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء لأسلحة نارية - ميزان حساس - كيلوجرام من مخدر الحشيش».

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.