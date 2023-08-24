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ضبط 2 طن مكرونة وزيت طعام مجهول المصدر في مخزن بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
02:12 م | الخميس 24 أغسطس 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن للمواد الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعمة «زيت طعام ومكرونة»، والمحظور تجميعها، بقصد طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر في مخزن

وعثرت الأجهزة التنفيذية داخل المخزن على 1,737 طن زيت طعام، و776 كيلوجرام مكرونة، وجميعها غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون تـرخيص، وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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