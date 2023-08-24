8 معلومات مهمة عن أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي.. عائدها مرتفع
كتب:
منة العشماوي
03:10 م | الخميس 24 أغسطس 2023
شهادة ادخار البنك الأهلي - تعبيرية
يوفر البنك الأهلي المصري عدد من شهادات الادخار من بينهم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج وهي الأعلى في البنك، إذ أن مدتها 3 سنوات وذلك بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.
وترصد «الوطن»، في السطور التالية 8 معلومات مهمة عن أعلى شهادة في البنك الأهلي المصري بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.
أعلى شهادة في البنك الأهلي
- العملة محلية، والحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.
- المدة 3 سنوات.
- سعر العائد متدرج، يكون 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة التالية.
معلومات عن أعلى شهادة في البنك الأهلي
- نوع العائد شهري طوال مدة الشهادة.
- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقًا للتعليمات السارية.
- يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.