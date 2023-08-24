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8 معلومات مهمة عن أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي.. عائدها مرتفع

كتب:

منة العشماوي
03:10 م | الخميس 24 أغسطس 2023
شهادة ادخار البنك الأهلي - تعبيرية

شهادة ادخار البنك الأهلي - تعبيرية

يوفر البنك الأهلي المصري عدد من شهادات الادخار من بينهم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج وهي الأعلى في البنك، إذ أن مدتها 3 سنوات وذلك بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية 8 معلومات مهمة عن أعلى شهادة في البنك الأهلي المصري بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.

أعلى شهادة في البنك الأهلي

- العملة محلية، والحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

- سعر العائد متدرج، يكون 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة التالية.

معلومات عن أعلى شهادة في البنك الأهلي

- نوع العائد شهري طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء. 

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقًا للتعليمات السارية.

- يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. 

- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.  

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بقلم منة العشماوي