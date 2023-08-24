8 معلومات مهمة عن أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي.. عائدها مرتفع

يوفر البنك الأهلي المصري عدد من شهادات الادخار من بينهم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج وهي الأعلى في البنك، إذ أن مدتها 3 سنوات وذلك بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية 8 معلومات مهمة عن أعلى شهادة في البنك الأهلي المصري بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.

أعلى شهادة في البنك الأهلي

- العملة محلية، والحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

- سعر العائد متدرج، يكون 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة التالية.

معلومات عن أعلى شهادة في البنك الأهلي

- نوع العائد شهري طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقًا للتعليمات السارية.

- يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.